Situé à La Rochelle, l’atelier Nadège Nari vous accompagne dans vos projets d'architectures intérieures, de décorations permanentes ou éphémères dans le secteur géographique de la Charente Maritime, Ile de Ré, La Rochelle, Paris et partout en France et à l’international pour des projets prestigieux. Véritable créateur d'ambiance pour vos espaces professionnels et privés, il vous guide et organise l'espace en jouant avec les couleurs, les formes, les matières et la lumière. Il suscite l'éveil des sens pour révéler un projet unique afin de réaliser les rêves qui sont les vôtres.

L'atelier est entouré d'une équipe pluridisciplinaire hautement qualifiée : techniciens, artistes, artisans, architectes DPLG, bureaux d'études thermique et de structure, économistes, pouvant intervenir de manière flexible sur des projets de grandes dimensions ou à taille humaine. Ses qualifications et sa sensibilité au respect de l'environnement et du développement durable en fait de plus un partenaire privilégié pour vos projets à Haute Qualité Environnementale.