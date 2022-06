Création, développement et commercialisation de produits de décoration imprimés destinés au grand public comme aux professionnels (Architectes intérieurs, décorateurs, hôtels, restaurants, chaine de magasins, etc...).

Spécialiste du grand format imprimé: tentures murales intérieures et extérieures, revêtements muraux (papiers peints panoramiques, murs d'images), posters XXL, sols imprimés, stickers, brise-vue de jardin, châssis entoilés, tableaux plexi, etc...

Scénolia, grâce à son studio de création intégré, propose des collections d'images personnalisées et adaptées aux demandes de ses clients. Gammes standards et adaptation sur mesure. Travail spécifique porté sur les images en très haute résolution pour un rendu parfait en grand format.

Innovation permanente de nouveaux produits.