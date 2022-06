Valérie Windeck vie et travaille entre Paris et le Morbihan.

Aprés avoir été 14 ans directrice artistique en design industriel pour la société horlogère OPEX Paris elle fonde un atelier de recherche en Bretagne sur l'île de Groix dans un contexte naturel et essentiel. Elle dessine des objets du quotidien dont l'ambition est d'être simple , fonctionnel et généreux ! Elle collabore avec différentes marques et éditeurs comme Ligne Roset, Cinna, ENO Studio, Metalco, N-123 , L'Atelier d’Exercices, Maïza Editions, PA Design, MarketSet, Goodlight…