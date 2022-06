MRjohnnyBRICO™ apporte un vrai "plus" dans les services montage et pose de cuisine ( Ikea cuisine Metod, Conforama cuisine, Alinea cuisine , Cuisinella cuisine etc …) , envoyez votre conception et/ou photo à johnnybrico@gmail.com

Nous avons un atelier de bois professionnel et créer pour vous sur mesure : étagères, placards, placard dressing, porte coulissant, tiroirs, bibliothèque, penderie, petits meubles en bois, petites réparations de meubles et ébénisterie petites reparations.

Nous vous proposons montage des meubles, des toutes les marques, des équipements d'exercice, meubles de jardin - abri, équipement pour enfant et l'assemblage de nombreux autres articles pour votre maison, magasin ou bureau.