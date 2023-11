Créations en Bois est une entreprise manufacturière spécialisée dans l’ébénisterie d’intérieur sur mesure pour les entreprises commerciales, les commerces de détail et les particuliers. Elle travaille directement avec des architectes, des décorateurs d’intérieur et des particuliers. Elle repousse les limites de la conception et des techniques de menuiserie. Nous utilisons les matériaux les plus raffinés du design moderne : panneaux décoratifs en matériaux composites et techniques, avec des surfaces stratifiées, des textures de grain de bois et des placages de bois. Vos choix sont infinis en ce qui concerne les couleurs RAL, les teintes de bois et les textures de grain.

Lieux d’activités Toulon Adresse 83000 Toulon

France

+33-683688644 www.creationsenbois.com