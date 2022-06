HISTORIQUE Après son diplôme d’ingénieur en architecture du paysage obtenu à l’école de Lullier en Suisse et fort des ses expériences au sein de bureaux telsque Latitude Nord à Paris, Oxalis à Genève et l’agence Hüsler à Lausanne où il a travaillé sur des aménagements de plusieurs dizaines d’hectares, sur des projets de sociétés de renommée internationale (Rolex, Nestlé), Nicolas SCHAEDELE prend, en 2006, la gérance de la SARL J.M SCHAEDELE.Paysagiste (entreprise de paysage depuis 1961). Il y développe un bureau d’études où sont conçus des projets: places urbaines, cours d’écoles, coulées vertes, réaménagements de rues, jardins de particuliers. PHILOSOPHIE Concevoir un projet, c’est prendre en compte tous les aspects (esthétiques,pratiques, techniques, environnementaux et financiers). Ses créations sont avant tout un travail sur l’espace et la composition mais aussi une réflexion sur leurs utilisations futures. Transformer les défauts en qualités, travailler sur l’histoire et penser avec pertinence le niveau d’intervention nécessaire,redonner au végétal une vraie place, sont autant de préoccupations qui lui tiennent à coeur. D’inspiration contemporaine, ses interventions ont pour but de créer une véritable ambiance singulière et de qualité.

APPROCHE ‘VEGETAL’ Dans un contexte où le végétal est encore trop souvent pensé commesimple objet de décoration, il est persuadé qu’il est nécessaire de le réintégrerau coeur du projet. Tant dans le cadre privé que le domaine public,il essaie de créer des scènes végétales capables de conjuguer esthétique,poésie, écologie mais surtout de redynamiser l’écosystème. Enfin fort de son expérience de terrain il conçoit ses projets en tenant compte des nouvelles contraintes d’entretien (moins d’arrosage, moins de produits phytosanitaires,moins de moyens financiers…).

ENSEIGNEMENT Intervenant auprès des BTS aménagement paysager depuis 2007 de l’EPLEFPA «Les Sillons de Haute-Alsace» il y enseigne, l’utilisation des plantes, et il intervient dans les ateliers de conception paysagère.