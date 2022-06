Agence d'architecture, d'architecture intérieure et de design située sur les bords du lac d'Annecy. Aménagements et réorganisation d'espaces, construction de maisons, rénovation, extension et réhabilitation dans tous secteurs confondus: particuliers, professionnels, associations et secteurs publics. Forte d'une expérience de plus de vingt ans, notre agence vous guide dans les choix de votre projet, du conseil à la mission complète. Notre mission comprend l'étude de faisabilité, le concept d'aménagement, l'estimation des travaux, les appels d'offres et la maîtrise d'oeuvre jusqu'à la réception des travaux. Inscrit à l'ordre des architectes et membre qualifié de l'u.n.a.i.d. (union nationale des architectes d'intérieur et designer)