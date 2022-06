La Maison Moinat, fondée en 1920, collectionne un très vaste choix de meubles et d’objets d’antiquité. Nous créons et réalisons également des aménagements d’intérieurs complets et personnalisés. De tradition familiale, la Maison Moinat a été fondée en 1920 par Louis Moinat et son épouse. Tapissier-décorateur, il développa l’affaire au fil des ans et construisit en 1950 les locaux actuels.

En 1964, ses deux fils, Jean et Emile, reprennent l’entreprise en se spécialisant dans la décoration, les meubles anciens et copies, ainsi que les meubles et pierres de jardins. Aujourd’hui la 3ème et 4ème génération, sous la direction de Jean-Claude, perpétuent la tradition en conservant les mêmes valeurs qui ont conduit l’entreprise au succès et à une renommée internationale.

Le bâtiment principal est situé au bord de la route du Lac, à l’ouest de la petite ville de Rolle et ses larges baies vitrées dissimulent tout un monde de trésors fascinants. A l’arrière du magasin vous cheminerez dans une cour et ses dépôts. En rejoignant le jardin vous trouverez divers mobilier pour l’extérieur, ainsi qu’un grand choix de bassins, fontaines, vasques anciennes et copies ainsi que des statues d’ornementation etc..

Visitez le pavillon « la Mésange» qui vous enchantera par ses mille et une pièces rares, argenterie, porcelaines, pendules, peintures à l’huile, sculptures et vases antiques de provenances diverses.

Puis il suffit de quelques minutes en voiture et nous voilà à l’autre bout de la ville de Rolle ou vous découvrirez notre grande exposition de cheminées, poêles anciens, tapis Aubusson et un choix de mobiliers en dépôt-vente.

Depuis 1995 la maison Moinat est présente à Genève au N° 9 de la rue de la Corraterie ou nous proposons un vaste choix de meubles, tableaux, objets d’art, et offrons un service de tapissier décorateur, conseils et expertises.

Cette promenade « dans le temps » vous permettra de découvrir, les merveilles tant attendues.