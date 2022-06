L'agence Nicolas Laisné Associés est fondée en 2003 par Nicolas Laisné. En 2014, Nicolas Laisné et Dimitri Roussel décident de s'associer à la suite d'une collaboration de plus de quatre ans. Aujourd’hui, l’agence compte une quinzaine de collaborateurs et des projets en cours partout en France.

L'agence développe des projets dans des domaines aussi variés que les équipements, les logements sociaux et privés ainsi que les bureaux.