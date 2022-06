CH Interior , Rennes, Dinard, Dinan, Carnac, Caen, Nantes, fondée par Chloé HANSEN

, décoratrice et designer d’intérieur Franco - Belge , vous apportera conseils et réponses pertinentes pour la réalisation de vos projets d’architecture intérieure, d’aménagement et de décoration.

Implantée au cœur de la Bretagne, sur l'axe Rennes - St Malo, CH Interior Design s'adresse aux particuliers et professionnels ainsi qu'aux personnes et entreprises étrangères, souhaitant investir dans la pierre bretonne.

Nous intervenons sur les secteurs Rennes Dinan St Cast Guildo Dinard St Malo Cancale et en Normandie ( Cherbourg, Caen, Deauville)

Et bien sûr, ou vous avez besoin de nous!

De lieux de vie sublimés, en espace commerciaux originaux, découvrez son univers riche de matières subtiles, de couleurs maitrisées, de contrastes audacieux, associés à des lignes graphiques.