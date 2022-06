Espaces Extérieurs, Idées & Inspirations

Transfigurez vos espaces extérieurs avec Homify !

Besoin d’une restructuration de vos espaces extérieurs ? Votre terrasse est vide, votre jardin en friche ? Vous êtes au bon endroit ! Sur notre plateforme vous trouverez les meilleurs conseils pour décorer votre terrasse et faire de tous vos espaces extérieurs des petits coins de paradis.

Avez-vous la main verte ?

Parce que vos espaces extérieurs n’ont pas à être en reste et font partie intégrante de l’esthétique de votre maison, il n’y a pas de raisons pour que vous ne soigniez pas non plus leurs ornements ! Si le jardinage est une compétence en or pour ceux qui veulent réaménager leurs espaces extérieurs vous n’avez pas besoin d’être un expert pour arriver à de superbes résultats !

Faites de votre jardin un espace privilégié

Tondre son gazon est le principe de base pour un entretien minimum de vos espaces extérieurs et vous n’avez pas besoin d’être Titou les pouces verts pour disposer d’une pelouse moelleuse et confortable. Vous n’avez pas de jardin mais disposer d’une terrasse ou d’un balcon ? Ce sont des espaces extérieurs que vous vous devez d’aménager !

Une terrasse de roi !

Que vous décidiez de créer un véritable jardin miniature (bonzaï, cactus, plantes vertes) ou que vous optiez pour un espace salon extérieur pour prendre vos repas, boire un verre ou lire au retour du printemps, il y a mille et une méthodes pour décorer vos terrasses ou vos balcons. Et pour découvrir nos plus beaux espaces extérieurs rendez-vous dans notre rubrique « Balcon, véranda et terrasse « dans la catégorie « Espace. »

