Entretien Pelouse Idées & Inspirations

Entretien pelouse – Une opération parfois délicate.

Vous disposez d’un beau jardin ? Quelle chance ! Vous possédez même d’une belle pelouse ? Génial ! Cependant il n’est pas toujours évident de garantir à sa pelouse un entretien optimal. A Homify on est des amoureux de nature et d’espaces verts, ainsi si vous souhaitez découvrir nos idées en matière d’aménagements de jardin et nos conseils en jardinage, rendez-vous dans notre rubrique « Jardin.»

La tonte :

Pour que une belle pelouse, les premières clefs de son entretien consisteront bien sûr à la tondre régulièrement, en effet plus vous tondrez votre gazon, plus disposera d'un bel aspect. Cette action vous permettra également de limiter, sans produits chimiques, la concurrence des mauvaises herbes.

Prenez en compte les saisons pour l’entretien de votre pelouse :

En effet, pour un entretien réussi de votre pelouse il faut tondre au bon moment ! Au printemps et en automne, une tonte par semaine est idéale pour garantir un entretien parfait de votre pelouse. En effet il s’agit de période de « pousse active. » Tandis qu'en hiver et en été vous pouvez être plus tranquilles quant à l'entretien de votre pelouse.

Rusez si vous n’avez pas le temps de vous consacrer pleinement à l’entretien de votre pelouse :

Si vous tondez peu, la tonte sera plus difficile et prendra beaucoup plus de temps que lorsque celle-ci est régulière. Dans ce cas, attendez que la pelouse soit sèche, (donc ni le matin, ni le soir mais dans l’après-midi.) La tonte n’en sera que moins fatigante pour vous !

Et les déchets de tontes, qu’est-ce que j’en fais ?

Si vous passer beaucoup de temps à garantir l’entretien de votre pelouse et que vous disposez d’un gazon bien sec et très cours, vous pouvez laisser les déchets sur place. Sinon vous pouvez les utilisez comme paillage dans d’autres parties du jardin ou les composter ! Et si vous souhaitez réaménager votre jardin, n’hésitez pas à consulter un de nos experts jardiniers ou paysagistes, ils sont là pour vous aider !