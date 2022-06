Éclairage Extérieur Idées & Inspirations

Eclairage extérieur

L’éclairage extérieur est souvent vu comme superflu ou tout du moins juste pratique (pour éclairer devant la porte ou devant le garage). Pourtant un éclairage extérieur bien pensé peut faire partie de l’architecture d’une maison et même en souligner les effets ou la décoration. L’éclairage extérieur peut aussi embellir et mettre en valeur, une maison ou un jardin.

Pourquoi un éclairage extérieur ?

L’idée est bien sûr d’utiliser un éclairage extérieur à une fin propre. Que ce soit pour éclairer devant votre propre quand vous revenez tard le soir et que vous ne trouvez pas vos clefs, ou la serrure, ou bien pour éclairer devant votre garage quand vous voulez rentrer votre voiture sans érafler les murs, ou bien encore quand vous voulez dissuader des intrus de voler chez vous. Mais bien sûr, l’éclairage extérieur peut aussi avoir un but esthétique : souligner une architecture spéciale ou des ornements de jardin.

Quel éclairage extérieur ?

Il existe bien sûr beaucoup de types d’éclairages da jardin, électriques ou solaires. Vous opterez pour l’un ou l’autre en fonction de votre ensoleillement ou de l’envie de protéger l’environnement. Vous pourrez choisir entre un éclairage extérieur qui se voit. Vous pourrez même choisir vos lampes en fonction de leur design, comme un élément de plus dans l’architecture de votre maison. Ou bien vus choisirez un éclairage invisible, caché sous des feuillages ou en forme de pierres.

Que choisir ?

Sur homify vous avez la possibilité de voir différents types d’éclairage extérieur, pour différents styles de maison et pour tous les budgets. Laissez-vous inspirer par les idées d’éclairage extérieur des autres utilisateurs et créez votre propre livre d’idées pour partager votre projet. L’éclairage extérieur est à la fois une affaire de goût et de technique. Inspirez vous des réalisations que vous verrez sur nos pages.

Comment l’installer ?

Si vous ne vous sentez pas l’âme bricoleuse ou si vous voulez seulement avoir des conseils pour la disposition de votre éclairage extérieur, il vous sera possible de contacter les experts homify, qui répondront à toutes vos questions.