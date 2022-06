Éclairage Chambre, Idées & Inspirations

Un éclairage au top pour ma chambre à coucher !

L'éclairage d'une chambre doit favoriser la création d'une atmosphère relaxante mais doit également s'adapter aux différentes activités auxquelles vous vous adonnez dans votre chambre. C'est pourquoi vous devez disposer de différents éclairages aux intensités variables afin de disposer d'un confort optimal.

Les règles d'or pour éclairer une chambre :

Dans votre chambre vous aurez besoin d'un éclairage assez intense pour vous permettre d'effectuer vos taches journalières (ranger vos affaires, vous habiller, faire le ménage ou votre lit.) En optant pour un éclairage central telle qu'un lustre central vous bénéficierez d'un éclairage assez intense pour ne pas accomplir ces activités à l'aveuglette. Il reste cependant préférable de disposer d'un interrupteur permettant de régler l'intensité de la lumière afin de baigner votre chambre en fonction des moments de la journées mais aussi de votre humeur.

Un éclairage d'appoint pour votre chambre :

L'éclairage d'appoint englobe votre lampe de chevet mais aussi les petites lanternes ou ce charmant éclairage que vous avez ramené de votre voyage au Maroc par exemple ! Il permet si vous ne disposez pas de variateur d'intensité sur votre interrupteur, d'ajuster l'éclairage dans votre chambre, de diffuser ainsi une lumière tamisée après une longue journée de travail mais aussi de lire au lit sans déranger votre concubin(e.)

Un éclairage de star :

Et si vous voulez aller au bout des choses, choisissez d'utiliser des rails de spots intégrés directement au plafond ou des rubans LED adhésifs au dessus de votre miroir ou votre dressing. Il sera dès lors plus facile de vous maquiller ou de vous coiffer dans votre chambre mais vous gagnera également en confort lors du rangement ou du choix de vos vêtements, votre chambre se transformera avant vos sorties en véritable petite loge à l'éclairage de star !

