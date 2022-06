Une cuisine sur mesure ?

Vous disposez d’un appartement ancien dont l’aménagement de la cuisine nécessite une attention toute particulière ? Ou vous souhaitez simplement investir dans une cuisine sur mesure ? Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez décidé d’opter pour une cuisine sur mesure vous êtes au bon endroit.

Homify vous accompagne Car l’aide d’un professionnel est précieuse afin de mener à bien son projet de cuisine sur mesure, nos experts sont là pour vous aider. Ils concevront avec vous votre cuisine en fonction de vos désirs et de vos besoins. Alors, n’attendez plus, contactez un de nos professionnels !

Cuisine sur mesure – Les étapes :

Avant de vous lancer, effectuez un devis avec votre architecte d’intérieur spécialiste en cuisine, puis concevez ensemble les plans en fonction de vos besoins afin d’envisager différentes implantations ergonomiques, fonctionnelles et esthétiques pour une cuisine sur mesure 100% vous.

2ème étape – La modélisation :

Parce que aujourd’hui nous disposons de formidables moyens technologiques, il serait bête de commencer des travaux sans avoir une exacte représentation du rendu de votre cuisine sur mesure. Faites donc modéliser votre cuisine sur mesure en 3D afin de visualiser votre cuisine !

3 ème étape – La construction :

Un expert poseur viendra chez vous dans le but de vérifier les dimensions et de prendre en compte les contraintes techniques de l’espace dans lequel vous souhaitez implanter votre cuisine sur mesure et commencera ensuite les travaux !

Dernière étape :

Profitez de votre cuisine sur mesure ! La cuisine est le lieu privilégié du vivre ensemble. Avec une cuisine sur mesure pratique et pensée exclusivement pour vous, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas concocter des bons petits plats à votre famille ou vos amis.