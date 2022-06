Construire une maison :

Vous avez décidé de construire une maison ? Mais vous ne savez pas par où commencer et vous avez peur de perdre beaucoup de temps, d’énergie et d’argent à cause d’un manque de connaissance ou d’organisation. Ne vous inquiétez pas, Homify dispose d’un catalogue d’experts prêts à répondre à toutes vos questions.

Informez-vous :

Que vous décidiez de construire vous-même votre maison ou de vous faire construire une maison, les options sont nombreuses et variées pour acquérir votre chez-vous. Cependant, il convient de bien se renseigner sur la durée des travaux et sur le prix total de ceux-ci. Afin d’éviter les pièges Homify vous offre un guide des étapes de la construction d’une maison !

Le financement :

Avant de construire une maison il est primordial de faire un point sur votre situation financière. Evaluez vos recettes et les dépenses qu’impliquent les travaux, Examinez les caractéristiques des prêts et des variables afin de construire sereinement votre maison !

Le terrain :

Pour construire votre maison il faut bien évidemment déterminer son emplacement. Choisissez un terrain en fonction de son prix, de son emplacement (êtes-vous plutôt ville ou campagne, mer ou montagne ?), de sa configuration, de sa superficie, de sa nature (rocheux ou sablonneux, graviers ou argile ?), de son orientation et bien sûr de sa viabilité.

Préparation à la construction de votre maison :

Renseignez-vous quant aux réglementations en vigueur : Plan local d’urbanisme, RT 2012, Permis de construire, autant d’éléments à prendre en compte pour ne pas avoir de mauvaises surprises pour construire une maison. Et n’hésitez pas à contacter un de nos experts architectes pour vous renseigner quant aux modalités administratives pour construire une maison.

Dernière étape : La construction :

Vous l’avez compris, du lancement au suivi en passant par la réception des travaux, nos experts architectes, géomètres, maçons ou paysagistes sont là pour vous accompagner à chaque étape de la construction de votre maison. Des professionnels à votre écoute pour vous aider à construire une maison !