Compost, Idées & Inspirations

Du compost pour un monde plus vert

Le compost est la clef de voûte de la fertilité de votre jardin. En recyclant vos déchets verts en formant des tas pour qu’ils se décomposent vous favoriserez la fabrication d’un terreau d’excellent qualité, de plus le compost permet des économies d’engrais mais aussi de réduire vos déchets et d’éviter le transport jusqu’à la déchetterie pour s’en débarrasser.

Parce que chaque petit geste compte pour la planète

Faites du compost avec les déchets de votre jardin (feuilles, coupe de gazon) mais aussi avec ceux de la cuisine (marc de café, coquille d’œufs… ) vous aidera à faire disparaître un maximum de déchets ! Pensez donc à toutes ces épluchures de fruits et de légumes que vous gâchez bêtement en jetant directement à la poubelle alors que vous pourriez en faire du bon compost.

Du compost, même sur le balcon !

Vous n’avez pas de jardin mais vous disposez d’un balcon ? Peu importe, avec les boîtes à compost vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas composter. Vous êtes bricoleur ? Fabriquez là vous-même, quelques palettes et un peu de sueur feront l’affaire ! Sinon n’hésitez pas à consulter le travail de nos experts en tapant le mot clef « compost » dans notre moteur de recherche… Vous y trouverez de nombreux modèles de boîtes à compost.

Les faux pas à éviter

Pour éviter les mauvaises odeurs, et réussir votre compost, coupez vos épluchures préalablement au couteau. Plus vous réduirez, moins de temps vos déchets organiques mettront à se décomposer. Ne jetez pas d’agrumes dans votre compost, il altère sa qualité de par leur acidité. Evitez également les plantes malades pour ne pas contaminer le compost, les huiles et les résidus de viandes.

Un dernier conseil ?

Pour continuer dans votre démarche, recyclez. Un petit geste qui ne vous coûte rien en temps et en argent peut vraiment faire la différence si tout le monde joue le jeu. En bref, recyclez, réutilisez, compostez… Le XXIème siècle sera vert ou ne sera pas !