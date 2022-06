Clôture de Jardin, Idées & Inspirations

Clôture de Jardin – Se protéger des voisins… Avec élégance s’il vous plaît !

Délimiter un espace, se cacher d’un vis-à-vis, sécuriser votre maison… Les clôtures de jardins ont autant de fonctions que de modèles ! Grillages, murs, palissades, clôtures végétales, c’est à vous de décider pour quelle option opter afin de clôturer votre jardin !

Déterminez l’objectif de votre clôture de jardin !

En effet avant d’opter pour un certain modèle de clôture de jardin, il est indispensable de déterminer sa fonction ! Vous vivez dans un quartier résidentiel sécurisé et souhaitez seulement préserver votre intimité ? Choisissez une haie végétale ! Esthétique et naturelle, elle peut s’adapter à vos goûts en matière de plantes (bambous, plantes vivaces), et si votre cœur balance et que vous n’avez pas la main verte, n’hésitez pas à faire appel à un de nos paysagistes ou jardiniers. Ils sont là pour vous aider !

Une clôture de jardin pour dormir sur vos deux oreilles :

Vous avez un chien ou un chat et vous ne souhaitez pas qu’ils s’enfuient ? On vous comprend ! Pourquoi ne pas opter pour un grillage comme clôture de jardin ? Vous ne les trouvez pas très jolis et affectionnez particulièrement les clôtures végétales de jardin ? Alors les kits prêts-à-planter sont la solution pour faire disparaître rapidement les grillages.

Noble et indémodable – Pourquoi ne pas opter une clôture de jardin en bois ?

Esthétiques et naturels, les clôtures de jardin en bois existent en une multitude de formes et de textures. Leur entretien est assez léger puisqu’il consiste à renouveler tous les deux à cinq ans la peinture ou la lasure. Et pour une clôture parfaitement adaptée à votre jardin, contactez donc un de nos expert menuisier !

Les impératifs administratifs à prendre en compte avant d’installer une clôture de jardin.

Vous l’avez compris, ils existent une multitude de possibilités que nous sommes loin d’avoir toutes explorées ici. Mais avant de monter votre clôture de jardin assurez-vous de respecter la loi ! Renseignez-vous ainsi à la marie pour savoir si vous vous situez dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou dans un secteur délimité comme secteur à protéger par un plan local d'urbanisme par exemple, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises !