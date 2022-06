Chambre couleurs Idées & Inspirations

Chambre couleurs

Vous voulez changer les couleurs de votre chambre, ou bien décider des couleurs de votre future chambre ? Sur homify vous allez pouvoir trouver toutes les idées de couleurs de chambre que vous souhaitez. Selon votre goût et le style de la maison, il existe une infinie possibilité de couleurs à disposition pour décorer votre chambre. Vous pourrez créer une palette de couleur en harmonie ou bien en contraste les unes avec les autres.

Quelles couleurs pour la chambre ?

De manière générale, la règle veut qu’il soit préférable de ne pas choisir des couleurs trop vives dans une chambre. Certains disent que le rouge, par exemple, excite et donc empêche de dormir. Quoi qu’il en soit il est effectivement mieux de choisir des couleurs douces pour votre chambre. Une palette de couleurs pastel ou du gris et du blanc, Des tons chauds ou bien encore des dégradés de bleus.

La chambre, havre de paix

Votre chambre sera à votre image : les couleurs qui sont dans votre chambre sont les couleurs qui vous rendent heureux et calmes. Car la chambre est avant tout un lieu refuge, un lieu intime ou vous pouvez laisser de côté les soucis de la vie quotidienne et vous recentrez sur vous-même, sur votre santé et votre vie de couple ou de famille.

Choisir les bonnes couleurs pour sa chambre

Il n’est pas évident, si vous n’êtes pas experts ou que vous n’ayez pas la fibre artistique, de savoir quelles couleurs vont ou pas avec telles autres, comment les combiner et quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas surcharger sa chambre de couleurs trop criardes ! Mais chez homify, nous avons la solution ! Pour cela vous pourrez faire appel à nos experts qui vous donneront tous les conseils et les astuces nécessaires pour les couleurs de votre chambre. Ils pourront aussi vous guider pour le type de peinture à acheter ou bien même vous faire un devis pour la réalisation de votre projet.

S’inspirer

Chez homify, vous pouvez vous inspirer de beaucoup d’autres projets de couleurs pour votre chambre. Vous pouvez sauvegarder les images qui vous plaisent et créer votre livre d’idées pour trouver les couleurs les plus adéquates pour votre chambre.