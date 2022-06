Bordure de Jardin, Idées & Inspirations

Bordures de jardin

Indispensables pour mettre en valeur et délimiter efficacement vos parterres, les bordures de jardin existent en de nombreux modèles : bois, béton, osier, pierre, métal, grillage, plastique… Il y en a pour tous les goûts ! Et pour plus d’informations en matières de bordures de jardin, rendez-vous dans la rubrique « Jardin » de notre catégorie « Espace. »

Bordures de jardin à planter – Optez pour le bois !

Le bois est une option en or en matière de bordures de jardin. En effet cette matière noble épouse parfaitement vos talus de par ses caractéristiques naturelles. Les bordures de jardin en bois possèdent de nombreux avantages, elles s’adaptent ainsi facilement aux formes arrondies et se retirent et se déplacent aisément en fonction des modifications de votre surface de pelouse. Attention ces bordures de jardin doivent cependant être renouvelées au bout de quelques années.

Bordures de jardin en béton :

L’avantage de ces bordures de jardin est qu’elles sont durables, qu’elles comptent un grand choix de formes (cylindriques, briquettes… ) ainsi qu’une large gamme de coloris. Toutefois certaines formes de bordures de jardin en béton s’intègrent difficilement à votre espace.

Bordures de jardin en plastique :

Comme leurs consœurs en béton, les bordures de jardin en plastiques disposent d’un grand nombre de formes. Vous disposez d’un également d’un choix de couleurs très large et pouvez dès lors disposer de bordures de jardin très fantaisiste. Le plastique peut même revêtir l’apparence du bois ! Leur légèreté, leur faible coût et leur résistance aux intempéries font de ces bordures les alliées en or de votre jardin. Leurs désavantages ? Une intégration difficile ainsi qu’un mauvais vieillissement.

Bordures de jardin en métal :

Durables, esthétiques, formes modulables permettant de s’adapter aisément à toute sortes de pelouse, les bordures de jardin en métal disposent d’un grand nombre de formes et d’une résistance à toute épreuve. Il faut cependant y mettre un prix… Et si vous vous posez encore des questions en matière de bordures de jardin, n’hésitez pas à contacter un de nos experts jardiniers ou paysagistes !